Conte Lautaro clamorosa tensione durante Napoli Inter | ‘Te la stai facendo sotto’ E il labiale del tecnico è chiarissimo – FOTO

Juventusnews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte Lautaro, clamorosa tensione durante Napoli Inter: ‘Te la stai facendo sotto’. E il labiale del tecnico è chiarissimo. Cosa è successo. Un episodio di  tensione clamorosa  ha infiammato il big match tra Inter e Napoli, trasformando il terreno di gioco in un’arena ad alta tensione. Tutto è accaduto intorno al 60esimo minuto, con protagonisti assoluti l’attaccante dell’Inter,  Lautaro Martinez, e il tecnico dei partenopei,  Antonio Conte. Il capitano nerazzurro, rivolgendosi platealmente verso la panchina avversaria, ha mimato con un ghigno eloquente il gesto “ te la stai facendo sotto ”. Una provocazione diretta e palese verso il suo ex allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conte lautaro clamorosa tensione durante napoli inter 8216te la stai facendo sotto8217 e il labiale del tecnico 232 chiarissimo 8211 foto

© Juventusnews24.com - Conte Lautaro, clamorosa tensione durante Napoli Inter: ‘Te la stai facendo sotto’. E il labiale del tecnico è chiarissimo – FOTO

Contenuti che potrebbero interessarti

conte lautaro clamorosa tensioneNapoli-Inter, che tensione: duro faccia a faccia tra Lautaro e Conte - Inter, con lo scontro verbale tra Lautaro Martinez e Antonio Conte: cos’è successo ... calciomercato.it scrive

conte lautaro clamorosa tensioneNapoli-Inter, clamorosa lite Conte-Lautaro. Ecco cosa è successo - 1 con una lite che si è innescata nei pressi della panchina di Conte ed è continuata in campo ... Lo riporta msn.com

conte lautaro clamorosa tensioneLautaro Martinez fa gestacci a Conte, l’allenatore inviperito: brutte scene in Napoli-Inter - L’attaccante ha provocato il mister con gestacci, dimostrando la presenza di ruggini pregresse. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Lautaro Clamorosa Tensione