Conte Lautaro, clamorosa tensione durante Napoli Inter: ‘Te la stai facendo sotto’. E il labiale del tecnico è chiarissimo. Cosa è successo. Un episodio di tensione clamorosa ha infiammato il big match tra Inter e Napoli, trasformando il terreno di gioco in un’arena ad alta tensione. Tutto è accaduto intorno al 60esimo minuto, con protagonisti assoluti l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, e il tecnico dei partenopei, Antonio Conte. Il capitano nerazzurro, rivolgendosi platealmente verso la panchina avversaria, ha mimato con un ghigno eloquente il gesto “ te la stai facendo sotto ”. Una provocazione diretta e palese verso il suo ex allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte Lautaro, clamorosa tensione durante Napoli Inter: ‘Te la stai facendo sotto’. E il labiale del tecnico è chiarissimo – FOTO