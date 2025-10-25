Conte Lautaro clamorosa tensione durante Napoli Inter | ‘Te la stai facendo sotto’ E il labiale del tecnico è chiarissimo – FOTO
Conte Lautaro, clamorosa tensione durante Napoli Inter: ‘Te la stai facendo sotto’. E il labiale del tecnico è chiarissimo. Cosa è successo. Un episodio di tensione clamorosa ha infiammato il big match tra Inter e Napoli, trasformando il terreno di gioco in un’arena ad alta tensione. Tutto è accaduto intorno al 60esimo minuto, con protagonisti assoluti l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, e il tecnico dei partenopei, Antonio Conte. Il capitano nerazzurro, rivolgendosi platealmente verso la panchina avversaria, ha mimato con un ghigno eloquente il gesto “ te la stai facendo sotto ”. Una provocazione diretta e palese verso il suo ex allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Dazn: Dumfries aveva reagito alle provocazioni della panchina del Napoli e si erano accesi gli animi. Poi, il gesto di Lautaro e la risposta di Conte. Sui social, critiche all'attaccante argentino. - facebook.com Vai su Facebook
“Juve, vinci e svolti” Lautaro-Dumfries, Chivu mette la 4a ? La Dea ribalta il Brugge Conte, avviso a De Bruyne ? Baroni traballa. Il Toro riflette La prima pagina dell’1 ottobre ? #Tuttosport - X Vai su X
Napoli-Inter, che tensione: duro faccia a faccia tra Lautaro e Conte - Inter, con lo scontro verbale tra Lautaro Martinez e Antonio Conte: cos’è successo ... calciomercato.it scrive
Napoli-Inter, clamorosa lite Conte-Lautaro. Ecco cosa è successo - 1 con una lite che si è innescata nei pressi della panchina di Conte ed è continuata in campo ... Lo riporta msn.com
Lautaro Martinez fa gestacci a Conte, l’allenatore inviperito: brutte scene in Napoli-Inter - L’attaccante ha provocato il mister con gestacci, dimostrando la presenza di ruggini pregresse. Si legge su fanpage.it