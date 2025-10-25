Conte lancia Neres falso 9 | Tecnica fantasia e meno riferimenti

Napolissimo.it | 25 ott 2025

Napoli-Iter, le formazioni ufficiali, Conte sorprende ancora: contro l’Inter gioca Neres falso 9. Il dubbio più grande è stato sciolto. Per rialzare la testa dopo due schiaffi consecutivi, Antonio Conte non si affida all’usato sicuro, ma alla fantasia e all’imprevedibilità. Le formazioni ufficiali di Napoli-Inter confermano la notizia clamorosa della vigilia: con Hojlund ancora ai box, a guidare l’attacco degli azzurri non ci sarà Lorenzo Lucca. Al suo posto, in un ruolo tutto nuovo, giocherà David Neres. La Bocciatura di Lucca: la Notte di Eindhoven pesa come un Macigno. La scelta di Conte è una decisione forte, che suona come una bocciatura netta per l’ex attaccante dell’Udinese. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

