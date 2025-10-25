Conte insoddisfatto avverte sulle spese militari nella Manovra | Apriranno una voragine senza fondo

Conte teme che nel prossimo futuro l'Europa rivestirà un ruolo sempre più marginale in politica estera, "lasciando tutta la vetrina a Trump". Dopo "le spese pazze per il riarmo", poi, nel M5S c'è il timore che l'esecutivo possa adeguarsi alle richieste del presidente Usa, aderendo al programma Purl della Nato, che prevede l'acquisto di armi Usa da inviare a Kiev. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Conte insoddisfatto avverte sulle spese militari nella Manovra: “Apriranno una voragine senza fondo”

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Conte prepara l’undici anti-Inter Il tecnico riabbraccia Hojlund che è pronto a guidare dell’attacco Vi convince questa formazione? - facebook.com Vai su Facebook

Giuseppe Conte: «Da Meloni solo tasse e tagli. È sui dati reali che va contrastata. Spese pazze per il riarmo» - «Sono orgoglioso del M5S, una comunità di persone coraggiose, fiere dei propri valori e radicali nelle battaglie per cambiare il Paese». Da msn.com

Conte l’insoddisfatto, attacca il mercato del Napoli (e fa un torto a De Laurentiis) - Lo sfogo di Conte su mercato e potenzialità del Napoli è una scena già vista nella carriera di un tecnico bravissimo, ma anche sempre insoddisfatto. Riporta panorama.it