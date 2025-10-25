Conte indemoniato | L’Inter capisca perché ha perso Non avrei mai permesso a Marotta di parlare

Antonio Conte ha glissato, o quasi, su Lautaro soffermandosi invece molto su Marotta. Parole forti nei confronti della presa di posizione del presidente sull'arbitraggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Napoli al 93' pareggia a Torino con Lang, che si toglie la maglia e sfoga tutta la sua frustrazione per un avvio di stagione complicato. Conte esulta, indemoniato. Poi, il VAR. Fuorigioco, la vince il Toro con gol del Cholito. Incredibile.

Lo strano caso di Antonio Conte che ha scelto di fare il demotivatore: con l'aria del cane bastonato svaluta il lavoro della società e il valore dei giocatori e non si accorge che scherza col fuoco La sconfitta in casa di un Milan dove Modric ha trasformato con la s

Conte indemoniato: "L'Inter capisca perché ha perso. Non avrei mai permesso a Marotta di parlare" - Antonio Conte ha glissato, o quasi, su Lautaro soffermandosi invece molto su Marotta.

Conte, la domanda su De Bruyne lo stizzisce: "Capisco che a Napoli è difficile…" - Antonio Conte porta a casa altri tre punti dal Maradona contro un buonissimo Genoa: il Napoli chiude prima della sosta con due vittorie di fila Il Napoli conquista i tre punti contro il Genoa