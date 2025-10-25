Conte ha deciso di rinviare a tempi migliori l’inserimento dei nove rinforzi estivi Repubblica
I nuovi acquisti del Napoli. Questo il tema di cui si parla soprattuto dopo la sconfitta disastrosa contro il Psv in Champions. Lucca non convince, Lang gioca poco, Beukema sbaglia forse un po’ troppo. Conte aveva chiesto pazienza e aveva detto che anche lui avrebbe dovuto aver pazienza. Forse la sua pazienza è finita e oggi, per la sfida contro l’Inter, scrive Repubblica non farà scendere in campo i nuovi acquisti, ad eccezione di Milinkovic-Savic e De Bruyne “Conte ha deciso di rinviare a tempi migliori l’inserimento dei 9 rinforzi estivi. Uniche eccezioni Milinkovic-Savic – per l’infortunio di Meret – e Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
