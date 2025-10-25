Conte glissa su Lautaro Martinez e risponde a Marotta | Non l’avrei permesso

Le parole dell’allenatore del Napoli ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida del ‘Maradona’ Riemergendo da un momento piuttosto complicato, il Napoli si impone sull’ Inter 3-1 trovando una vittoria dal peso specifico non indifferente che riconsegna la vetta della classifica agli uomini di Antonio Conte. (LaPresse) – Calciomercato.it Tanti i temi toccati dal tecnico degli Azzurri ai microfoni di DAZN, compresi quelli riguardante il battibecco con Lautaro Martinez e il botta e risposta con Marotta che nel post partita ha chiesto uniformità di giudizio in merito al rigore piuttosto dubbio dato al Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Conte glissa su Lautaro Martinez e risponde a Marotta: “Non l’avrei permesso”

