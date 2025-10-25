Conte gli dice qualcosa Lautaro Martinez reagisce | rissa sfiorata in Napoli-Inter

(Adnkronos) – Tensione in Napoli-Inter. Durante il secondo tempo del big match del Maradona di oggi, sabato 25 ottobre, c'è stato un acceso botta e risposta tra l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez e l'allenatore azzurro Antonio Conte. I due si sono presi, arrivando quasi alle mani, dopo il rigore trasformato da Hakan Calhanoglu, che ha riaperto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

