Conte è una furia | L’Inter faccia autocritica Non avrei mai fatto parlare Marotta!

Una vittoria “gagliarda”, ottenuta contro la squadra “più forte d’Italia” e in piena emergenza. Ma nella serata trionfale del suo Napoli, Antonio Conte non si limita a festeggiare. Ai microfoni di DAZN, dopo il 3-1 sull’Inter, il tecnico indossa i panni del professore e sale in cattedra, impartendo una lezione durissima, quasi un affronto, al suo ex dirigente Beppe Marotta. Una stoccata velenosa su come, secondo lui, una grande squadra dovrebbe gestire una sconfitta. “Le Parole di Marotta sono Nocive”: la Lezione di Stile di Conte. L’attacco arriva diretto, senza filtri. Messo di fronte alle lamentele del dirigente nerazzurro riguardo il rigore concesso al Napoli, Conte non usa giri di parole. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Conte è una furia: “L’Inter faccia autocritica. Non avrei mai fatto parlare Marotta!”

