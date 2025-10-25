Conte cancella il ritiro | Meglio una serata in famiglia

Forzazzurri.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte cambia approccio alla vigilia della partita con l’Inter. Dopo settimane scandite da allenamenti serrati . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

conte cancella ritiro meglioConte si fida e sceglie di staccare la spina: nessun ritiro - Conte è sicuramente arrabbiato e deluso, non potrebbe essere altrimenti, ma il tecnico ha fiducia nei suoi uomini, senatori e non. Lo riporta ilnapolionline.com

conte cancella ritiro meglioConte cancella in extremis il ritiro prima di Napoli-Inter. Il motivo - Antonio Conte ha deciso di non andare in ritiro alla vigilia della gara di campionato contro l'Inter. Si legge su msn.com

