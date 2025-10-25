Conte | Bravi a rialzarci Era importante battere l’Inter anno sfortunato per i tanti infortuni
Tempo di lettura: 2 minuti “L’Inter appena può manda Marotta. Per il Napoli vengo io a parlare. Una grande squadra deve fare corrette valutazioni e capire perché ha perso commentandolo con l’allenatore “. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte a Dazn commentando le parole del presidente dell’Inter sul rigore con cui il Napoli si è portato sull’1-0. “ Questo – ha detto Conte – è totalmente nocivo, io non avrei permesso a un dirigente, anche se Marotta è ora il presidente, di commentare. Lo rispetto ma venire a fare queste dichiarazioni toglie anche cose all’allenatore di cui parlare. Io non ho mai chiesto a un dirigente di fare il papà e venire a parlare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Sostituto Antonio Conte: c'è già il nome Nuovo allenatore SSC Napoli, ADL ha l'asso nella manica: "Ancora uno dei più bravi" È un grande ex, il presidente ne ha sempre parlato bene ? https://bit.ly/3Joyc8g - facebook.com Vai su Facebook
. @sscnapoli | Conte: “C’è delusione, ma certe cose non accadono mai per caso. Dovremo essere bravi a invertire la tendenza. 9 giocatori nuovi secondo me sono troppi” - X Vai su X
Conte 'bravi a rialzarci, così abbiamo reso orgogliosi i tifosi' - Abbiamo affrontato la squadra migliore che c'è in Italia, arrivata in finale di Champions due volte in tre anni. Lo riporta ansa.it
Champions, Napoli umiliato dal Psv: 6-2 - Conte, "Serve bagno d'umiltà. Napoli e i napoletani non devono essere presi per il c... Qualcuno getta fumo negli occhi" - Club si scusa con i tifosi: "Notte da dimenticare, grazie per supporto'. Riporta affaritaliani.it
Napoli, Conte: "Il campo non era stato bagnato e la palla non scorreva" - "A livello di partita non penso che ci abbiano messo in difficoltà, il Napoli ha fatto la partita ... Segnala sportmediaset.mediaset.it