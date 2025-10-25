Conte | Bravi a rialzarci Era importante battere l’Inter anno sfortunato per i tanti infortuni

Tempo di lettura: 2 minuti “L’Inter appena può manda Marotta. Per il Napoli vengo io a parlare. Una grande squadra deve fare corrette valutazioni e capire perché ha perso commentandolo con l’allenatore “. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte a Dazn commentando le parole del presidente dell’Inter sul rigore con cui il Napoli si è portato sull’1-0. “ Questo – ha detto Conte – è totalmente nocivo, io non avrei permesso a un dirigente, anche se Marotta è ora il presidente, di commentare. Lo rispetto ma venire a fare queste dichiarazioni toglie anche cose all’allenatore di cui parlare. Io non ho mai chiesto a un dirigente di fare il papà e venire a parlare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

