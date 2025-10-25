Conte boom | Lautaro? L’Inter ricordi che grazie a me ha interrotto egemonia Juve e vinto lo scudetto dopo 10 anni Poi la bordata a Marotta

Conte boom: «Lautaro? L’Inter ricordi che grazie a me ha interrotto egemonia Juve e vinto lo scudetto dopo 10 anni». Poi la bordata a Marotta da parte del tecnico. Antonio Conte senza peli sulla lingua ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del suo Napoli con l’Inter. VITTORIA DI REAZIONE – « lo vivo la partita con i miei calciatori, nel bene e nel male. Abbiamo affrontato la squadra migliore che c’è in Italia, che ha una rosa fuori portata per tutte le altre. Abbiamo vinto nonostante le difficoltà, stiamo viaggiando con assenze importanti ed ora si è fatto male anche De Bruyne. Diciamo che non è un anno tanto fortunato, magari ci hanno mandato qualche sfiga addosso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte boom: «Lautaro? L’Inter ricordi che grazie a me ha interrotto egemonia Juve e vinto lo scudetto dopo 10 anni». Poi la bordata a Marotta

Approfondisci con queste news

BOOM! Tripletta per #MariaChiaraGiannetta: l’attrice vive un momento d’oro ed è contemporaneamente presente su tre fronti. Su Canale 5 con la terza stagione di #BuongiornoMamma!, su Rai 1 con il terzo capitolo di #Blanca**, a partire da lunedì, e su Prime - facebook.com Vai su Facebook

Inter, la richiesta di Conte a Lautaro sul Barcellona: la cessione da 60 milioni... - Tra problematiche, distanze e contropartite, in questi giorni si è parlato anche del ruolo di Antonio Conte, sempre ... Da calciomercato.com

Conte, Lautaro e l'Inter, altro obiettivo fallito: pioggia di sfottò e ironia social FOTO - 1 ottenuto al San Paolo dall'Inter contro il Napoli costa caro ad Antonio Conte e ai suoi ragazzi perché non solo non vale l'accesso alla finale della Coppa Italia facendo tramontare ... calciomercato.com scrive

Il ricordo di Ranocchia: "Conte discusse anche con Lautaro. Napoli e Inter fino alla fine" - Andrea Ranocchia ha ripercorso l'episodio fra Conte e Kevin de Bruyne, ricordando come fosse successo anche all'Inter con un'altra personalità importante dello spogliatoio. Si legge su tuttomercatoweb.com