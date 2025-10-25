Conte a Dazn | Inter venuta qui per ammazzarci la loro rosa fuori portata Marotta non intervenga! Lautaro? Ottimo giocatore ma dal punto di vista umano…

Inter News 24 L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro l’Inter di Chivu. Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo Napoli Inter. SUL MATCH – « Abbiamo affrontato una squadra fortissima, per me la migliore che c’è in Italia, non arrivi per caso due volte in finale di Champions. La rosa dell’Inter è fuori portata rispetto a tutte le altre. Aver vinto con tutte le nostre difficoltà, stiamo viaggiando con infortuni importanti, non è un anno molto fortunato, noi cerchiamo di ribattere colpo su colpo. Oggi l’Inter è venuta per ammazzarci sportivamente, inevitabile per una squadra in grandissima salute, contro una squadra in difficoltà. 🔗 Leggi su Internews24.com

