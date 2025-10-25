Conte a Dazn |

Il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto a Dazn dopo la vittoria contro l’Inter. «» «» «» «» «» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte a Dazn: «»

Contenuti che potrebbero interessarti

Dazn: Dumfries aveva reagito alle provocazioni della panchina del Napoli e si erano accesi gli animi. Poi, il gesto di Lautaro e la risposta di Conte. Sui social, critiche all'attaccante argentino. - facebook.com Vai su Facebook

Conte a Dazn:"Il gol ce lo siamo fatti da soli" - X Vai su X

Di Lorenzo a Dazn: "Conte chiede a noi veterani di trascinare gli altri! Facciamo cose diverse..." - Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal big match con l'Inter: "Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, però ... Si legge su tuttonapoli.net

Napoli-Inter, battibecco a distanza tra Lautaro e Conte: «Ti stai cacando addosso» - Dopo il rigore concesso all'Inter contro il Napoli, c'è stata una mischia verso la panchina azzurra. Secondo ilnapolista.it

Napoli-Inter, formazioni ufficiali e dove vederla oggi in TV: Conte senza Hojlund, azzurri in cerca di riscatto - match della ottava giornata di campionato di Serie A, si disputa oggi al "Maradona" a partire dalle 18:00 ... Si legge su fanpage.it