Il chilometro sottoterra. E’ l’idea di identità che Luca Ludovici e Lorena Cavana propongono ai clienti del loro ristorante ConTatto nel cuore di Frascati, una delle cittadine più ricche e affascinanti dei Castelli Romani, da dove la capitale sembra un gigante placido e addormentato. Frascati è ricca di grotte e in una di queste, posta sotto il ristorante e lunga 170 metri, Luca e Lorena hanno deciso di dar vita a un progetto tutto personale, che prevede l’affinamento di una serie di ingredienti, dai formaggi al riso, dai funghi ai kombucha, dai liquori ai salumi, in un ambiente senza luce, con umidità costante e una temperatura compresa tra i 12 e i 15 gradi, fissa tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - ConTatto, i sapori della grotta