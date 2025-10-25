Consumo di suolo | Ravenna maglia nera in Emilia-Romagna
Ravenna, 25 ottobre 2025 – Infrastrutture, edifici e altre coperture artificiali occupano, in Italia, 21.575 chilometri quadrati, pari al 7,17 per cento della Penisola, a fronte di una media europea del 4,4%. E l’aspetto più preoccupante è il suolo consumato ogni anno, ovvero l’equivalente di 12.000 campi di calcio: ogni minuto spariscono 159 metri quadrati di suolo naturale. La regione con la maggior copertura artificiale è la Lombardia col 12,22%, seguita da Veneto (11,86%) e Campania (10,61%) ma la maggior perdita di suolo nel 2024 si registra in Emilia Romagna con 1.013 ettari di nuove aree artificiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Ogni ora spariscono quasi 10mila metri quadrati di suolo. Oltre 230mila al giorno. Questo l’allarme lanciato dal Rapporto SNPA "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” dell'Ispra - facebook.com Vai su Facebook
? Consumo di $suolo: pubblicato il nuovo Rapporto @SNPAmbiente. Tutti i dati Vai su X
Consumo di suolo, maglia nera a Ravenna e Rimini - Romagna è la regione con il maggiore consumo di suolo in Italia, Rimini e Ravenna tra le province peggiori. Come scrive ravennaedintorni.it
Ispra: "In regione il maggior consumo di suolo annuale" - 2024), oltre a essere la regione coi valori più alti sia per le perdite, sia ... Come scrive rainews.it
Provincia di Rimini prima in Regione per consumo di suolo nel 2024 - In Emilia Romagna la Provincia di Rimini è quella con la percentuale più alta di consumo di suolo, in riferimento al 2024: il 12,6%. Da altarimini.it