Consumo di suolo | Ravenna maglia nera in Emilia-Romagna

Ravenna, 25 ottobre 2025 – Infrastrutture, edifici e altre coperture artificiali occupano, in Italia, 21.575 chilometri quadrati, pari al 7,17 per cento della Penisola, a fronte di una media europea del 4,4%. E l’aspetto più preoccupante è il suolo consumato ogni anno, ovvero l’equivalente di 12.000 campi di calcio: ogni minuto spariscono 159 metri quadrati di suolo naturale. La regione con la maggior copertura artificiale è la Lombardia col 12,22%, seguita da Veneto (11,86%) e Campania (10,61%) ma la maggior perdita di suolo nel 2024 si registra in Emilia Romagna con 1.013 ettari di nuove aree artificiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consumo di suolo: Ravenna maglia nera in Emilia-Romagna

Argomenti simili trattati di recente

Ogni ora spariscono quasi 10mila metri quadrati di suolo. Oltre 230mila al giorno. Questo l’allarme lanciato dal Rapporto SNPA "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” dell'Ispra - facebook.com Vai su Facebook

? Consumo di $suolo: pubblicato il nuovo Rapporto @SNPAmbiente. Tutti i dati Vai su X

Consumo di suolo, maglia nera a Ravenna e Rimini - Romagna è la regione con il maggiore consumo di suolo in Italia, Rimini e Ravenna tra le province peggiori. Come scrive ravennaedintorni.it

Ispra: "In regione il maggior consumo di suolo annuale" - 2024), oltre a essere la regione coi valori più alti sia per le perdite, sia ... Come scrive rainews.it

Provincia di Rimini prima in Regione per consumo di suolo nel 2024 - In Emilia Romagna la Provincia di Rimini è quella con la percentuale più alta di consumo di suolo, in riferimento al 2024: il 12,6%. Da altarimini.it