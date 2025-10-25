Consumo di suolo Bergamo terza in Lombardia | 33mila ettari persi nel 2024
È di 33.055 ettari il suolo consumato nel 2024 nella provincia di Bergamo, che si colloca terza in Lombardia dopo Milano (50.344,96 Ha, +161,14 rispetto al 2023 ) e Brescia (50.293,17 Ha, +160,74 rispetto al 2023). L’incremento rispetto all’anno precedente è stato di 123,69 ettari, confermando una tendenza in negativo che si riflette sull’intera regione. Le province della direttrice logistica, ossia Brescia, Bergamo e Milano, assorbono oltre la metà del suolo consumato in Lombardia, pari al 52% del totale regionale. Rilevante è anche il consumo nelle province attraversate dai principali assi nord-sud di trasporto merci, come Mantova (Autobrennero) e Pavia (Milano-Genova). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
