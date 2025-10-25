Consumo di suolo Bergamo al terzo posto in Lombardia
I DATI. L’anno scorso interventi su quasi 16 ettari di terreno. Ma Palafrizzoni contesta lo studio: conteggiati cantieri Teb e ferroviari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ogni ora spariscono quasi 10mila metri quadrati di suolo. Oltre 230mila al giorno. Questo l’allarme lanciato dal Rapporto SNPA "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” dell'Ispra - facebook.com Vai su Facebook
? Consumo di $suolo: pubblicato il nuovo Rapporto @SNPAmbiente. Tutti i dati - X Vai su X
Consumo di suolo, Bergamo al terzo posto in Lombardia - Ma Palafrizzoni contesta lo studio: conteggiati cantieri Teb e ferroviari. Riporta ecodibergamo.it
Consumo di suolo: il cemento continua a divorare Brescia - In provincia Lonato maglia nera: l’uso di suolo quattro volte superiore alla città ... Si legge su giornaledibrescia.it
Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra - Leggi su Sky TG24 l'articolo Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra ... Come scrive tg24.sky.it