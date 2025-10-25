Consumo di suolo Bergamo al terzo posto in Lombardia

Ecodibergamo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I DATI. L’anno scorso interventi su quasi 16 ettari di terreno. Ma Palafrizzoni contesta lo studio: conteggiati cantieri Teb e ferroviari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

