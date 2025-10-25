Consumo del suolo il rapporto Ispra | Agro Nocerino e Piana del Sele le aree più critiche

Salernotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un territorio che continua a essere coperto dal cemento, con aree ormai sature e altre in rapida espansione. È la fotografia scattata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nel suo nuovo "Rapporto sul consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

consumo suolo rapporto ispraIspra: "In regione il maggior consumo di suolo annuale" - 2024), oltre a essere la regione coi valori più alti sia per le perdite, sia ... Secondo rainews.it

consumo suolo rapporto ispraConsumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra - Leggi su Sky TG24 l'articolo Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra ... Si legge su tg24.sky.it

consumo suolo rapporto ispraIspra, Emilia-Romagna prima per il consumo di suolo. Il report: più di mille ettari nel 2024. La Regione: «In testa anche per il recupero, ma va fatto di più» - Ma viale Aldo Moro: «L'86% del suolo consumato è di tipo reversibile e sono 190 gli intervent ... Scrive corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Consumo Suolo Rapporto Ispra