Consumo del suolo il rapporto Ispra | Agro Nocerino e Piana del Sele le aree più critiche

Un territorio che continua a essere coperto dal cemento, con aree ormai sature e altre in rapida espansione. È la fotografia scattata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nel suo nuovo "Rapporto sul consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ogni ora spariscono quasi 10mila metri quadrati di suolo. Oltre 230mila al giorno. Questo l’allarme lanciato dal Rapporto SNPA "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” dell'Ispra - facebook.com Vai su Facebook

? Consumo di $suolo: pubblicato il nuovo Rapporto @SNPAmbiente. Tutti i dati - X Vai su X

Ispra: "In regione il maggior consumo di suolo annuale" - 2024), oltre a essere la regione coi valori più alti sia per le perdite, sia ... Secondo rainews.it

Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra - Leggi su Sky TG24 l'articolo Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra ... Si legge su tg24.sky.it

Ispra, Emilia-Romagna prima per il consumo di suolo. Il report: più di mille ettari nel 2024. La Regione: «In testa anche per il recupero, ma va fatto di più» - Ma viale Aldo Moro: «L'86% del suolo consumato è di tipo reversibile e sono 190 gli intervent ... Scrive corrieredibologna.corriere.it