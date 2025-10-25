Consultinvest in campo | ospita Ferrara L’obiettivo è confermare il buon momento

La Consultinvest oggi alle 18 al PalaMegabox ospita Ferrara. Nel turno scorso Loreto ha conquistato la prima vittoria stagionale. A commentare i primi due punti e a presentare il prossimo impegno ci pensa l’ala gialloblu Jacopo Aglio. La prima vittoria che sapore ha? "Sicuramente la prima vittoria in questa nuova categoria fa molto piacere, fa molto morale per noi perché è un po’ il continuo di tutto il lavoro che stiamo facendo in palestra, quindi una bella soddisfazione che spero sia l’inizio del nostro cammino". Cosa cambierà ora? "Penso che cambierà poco, nel senso che noi continueremo a lavorare duro e impegnarci tutti i giorni in palestra, lavoriamo cercando di migliorarsi sempre e provare a portare a casa più vittorie possibili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

