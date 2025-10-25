Constantine | la spiegazione del finale del film

Il film Constantine del 2005 ha un finale complesso, con un colpo di scena che merita un’analisi più approfondita, dato che si parla sempre più spesso di Constantine 2. L’adattamento della DC Comics vede Keanu Reeves nei panni di John Constantine, alias Hellblazer, un detective occulto e stregone che trascorre le sue giornate combattendo demoni, spiriti e altri elementi soprannaturali in una lotta costante tra Terra, Paradiso e Inferno. La trama di Constantine, come quella dell’opera originale, coinvolge il mondo soprannaturale degli inferi. Dopo che Isabel Dodson ( Rachel Weisz ) si toglie la vita, sua sorella gemella, Angela (anch’essa interpretata dalla Weisz), cerca delle risposte, finendo per chiedere aiuto a Constantine. 🔗 Leggi su Cinefilos.it