Consob Juventus la Corte d’Appello accoglie il ricorso e annulla la multa ad un ex sindaco del club bianconero Cosa è successo

Consob Juventus, la Corte d’Appello dà ragione all’ex componente del Collegio Sindacale: sanzione cancellata per notifica tardiva. Nuovo capitolo nel lungo e complesso scontro tra la Consob e la Juventus. La Corte d’Appello di Torino, con una sentenza significativa pubblicata lo scorso 22 ottobre, ha accolto integralmente il ricorso presentato da una ex componente del Collegio Sindacale del club bianconero, annullando la sanzione amministrativa da 15 mila euro che le era stata inflitta dall’Autorità di vigilanza sui mercati. Una vittoria procedurale importante per la professionista, come si legge nei documenti consultati da Calcio e Finanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Consob Juventus, la Corte d’Appello accoglie il ricorso e annulla la multa ad un ex sindaco del club bianconero. Cosa è successo

News recenti che potrebbero piacerti

#Juventus, decisa la data per i ricorsi al TAR del Lazio contro i rilievi della Consob sui bilanci: al centro manovre stipendi e operazioni incrociate - X Vai su X

#ComoJuventus #ComoJuve #Juventus #Juve #Como #SerieA #Tudor VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Rinvio di una parte degli stipendi e plusvalenze: Juve-Consob verso le vie legali - Sarà guerra legale tra Juventus e Consob: il club di Andrea Agnelli, nel rispondere alla Consob a proposito di alcune criticità contestate dall’organo di controllo del mercato finanziario italiano ... Riporta calciomercato.com

Bilanci Juventus, Agnelli e gli ex dirigenti patteggiano (in attesa della Corte di Giustizia) - Ora la vicenda va alla Corte di Giustizia UE che potrebbe ridisegnare i confini ... Si legge su panorama.it