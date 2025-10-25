Consiglio d’Istituto tutto sulle elezioni dei membri | compiti incompatibilità seggi
Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
#consigliodistituto SAVE THE DATE: 24 OTTOBRE 2025 Anche quest'anno riparte con grande entusiasmo il Consiglio d'Istituto degli Alunni, progetto di eccellenza, nato con l’obiettivo molto sfidante di promuovere e stimolare la pratica di democrazia e cittadin - facebook.com Vai su Facebook
Per rimediare alla disinformazione in materia di elezioni dei rappresentanti di classe, l’Associazione genitori AGe Toscana ha inviato ai Presidenti dei Consigli d’istituto un prontuario con tutti i dubbi, le risposte e le normative. https://tuttoscuola.com/rapprens - X Vai su X
Elezioni regionali: tutte le informazioni per il voto - Si terranno domenica 12 e lunedì 13 ottobre le elezioni del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale della Toscana. Secondo ilcittadinoonline.it
Elezioni in Toscana, i nomi e le liste dei candidati alle Regionali - I candidati presidenti alle Regionali confermati sono tre ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it
Elezioni regionali Toscana tutto sul voto del 12 e 13 ottobre 2025: candidati, coalizioni ed eventuale ballottaggio - Eugenio Giani per il centrosinistra e Alessandro Tomasi per il centrodestra si contendono la presidenza: se nessuno supererà il 40%, si torna a votare per il ballottaggio del 26–27 ottobre ... Secondo italiaoggi.it