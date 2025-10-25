Con l’autunno che avvolge le giornate di nebbia e foglie dorate, ottobre si presta perfettamente a ritagliarsi momenti di lettura avvolgente e riflessiva. È il mese in cui le storie ci accolgono come una coperta calda, tra pagine che sanno emozionare, sorprendere e farci viaggiare senza lasciare il divano. Dai romanzi che esplorano le fragilità umane, ai thriller psicologici che tengono col fiato sospeso, passando per libri che celebrano la forza delle donne o l’intensità dell’adolescenza, le proposte di questo mese sono un invito a scoprire nuovi mondi e a ritrovare se stessi tra parole e atmosfere autunnali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Consigli di lettura ottobre 2025