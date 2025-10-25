Consigli di lettura ottobre 2025
Con l’autunno che avvolge le giornate di nebbia e foglie dorate, ottobre si presta perfettamente a ritagliarsi momenti di lettura avvolgente e riflessiva. È il mese in cui le storie ci accolgono come una coperta calda, tra pagine che sanno emozionare, sorprendere e farci viaggiare senza lasciare il divano. Dai romanzi che esplorano le fragilità umane, ai thriller psicologici che tengono col fiato sospeso, passando per libri che celebrano la forza delle donne o l’intensità dell’adolescenza, le proposte di questo mese sono un invito a scoprire nuovi mondi e a ritrovare se stessi tra parole e atmosfere autunnali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Argomenti simili trattati di recente
I consigli di lettura e visione del gruppo Mastri Librai, il gruppo di lettura ragazzi della biblioteca di Guastalla. Grazie ragazze! #consiglidilettura #gdl #ragazzi Equilibri - per leggere - facebook.com Vai su Facebook
Consigli di lettura in Biblioteca tra autori classici e contemporanei - X Vai su X
Giornata regionale della lettura, un libro lungo un giorno - Friuli Venezia Giulia, terra di grandi lettori: da tempo riconosciuta come una delle aree italiane con la più alta percentuale di lettori e una forte propensione all’approfondimento dei temi attravers ... Lo riporta triesteprima.it
Magazzini Generali, sabato 25 ottobre la lettura scenica "Tekken Drama – Come farsi amici i mostri" - 15 ai Magazzini Generali nell'ambito del Teatro (Con)Temporaneo, si terrà la lettura scenica “Tekken Drama – Come farsi amici i mostri” di e con Francesca Becchetti. livornotoday.it scrive
«La Lettura» (con i diritti in Europa) e «la Letturina» (con enigmi e gialli) - Per i più giovani: quattro gialli da risolvere e una riflessione su ... Si legge su corriere.it