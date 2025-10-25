Consegne di cocaina a domicilio tra Grandate e Lomazzo | fermati due pusher fattorini

La polizia di stato di Como ha arrestato ieri pomeriggio (24 ottobre 2025) due 33enni di origine marocchina, irregolari sul territorio e domiciliati rispettivamente a Vigevano e a Seveso, con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il ventenne aveva il "magazzino" nei boschi di Baveno ed effettuava consegne a domicilio - facebook.com Vai su Facebook

Como, consegne a domicilio di cocaina: in manette spacciatore di Lomazzo - L’ultima operazione della Squadra Mobile di Como si è svolta nelle scorse ore tra Bregnano e Guanzate, ... Riporta ilgiorno.it

Consegne a domicilio di cocaina con un’auto a noleggio: preso un 29enne - L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotta dalla Polizia di Stato di Como. Come scrive ecodibergamo.it

Cocaina e crack ordinate su WhatsApp e consegnate a domicilio, tre arresti - Un vero e proprio sistema “porta a porta” per lo spaccio di droga, con ordini presi via app e consegne a domicilio. Secondo internapoli.it