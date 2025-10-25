Consegnati i Premi Atena Nike Extended Version e La Chioma di Berenice 2025
Allo Spazio Roma Lazio Film Commission, doppia celebrazione del cinema tra arte, mestiere e impresa All’Auditorium Parco della Musica – nello Spazio Roma Lazio Film Commission, durante la Festa del Cinema di Roma – si sono svolte la decima edizione del Premio Atena Nike Extended Version – Panel Cinema&Imprese e la ventiseiesima edizione del Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice”. Due appuntamenti che, da prospettive complementari, mettono al centro il valore artistico del cinema e l’eccellenza delle professionalità che lo rendono possibile. Atena Nike Extended Version – Panel Cinema&Imprese. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
