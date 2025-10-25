Conquista due fratellini con regali e dolci poi abusa di loro | vicino di casa arrestato per violenza sessuale

Prima le caramelle, poi i regalini e, infine, le molestie e gli abusi sessuali. Un uomo di 67 anni, che in passato aveva anche lavorato in una società sportiva dilettantistica, è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale su due fratellini minorenni.La denuncia della mamma dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

