Confindustria Regina | Su Energy Release partire entro dicembre

“È una buona notizia l’ammissione alla registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto ministeriale sull’Energy Release”, Lo afferma in una nota Aurelio Regina, delegato del Presidente di Confindustria per l’energia. “Ora è fondamentale pubblicare subito le regole operative e i contratti, per consentire l’avvio dello strumento entro dicembre e contenere i costi dell’energia, ancora superiori del 40% rispetto alla media europea”. Secondo Regina, dall’attuazione della misura “dipende la sopravvivenza di molte imprese di filiere strategiche, dalla componentistica automotive alla chimica, dall’alimentare al tessile, fino all’economia circolare”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altre letture consigliate

Capri regina di ottobre. L'isola dei Faraglioni è affollata come in estate. Nel prossimo weekend il quarantesimo convegno dei Giovani di Confindustria e le Giornate d'autunno del FAI - facebook.com Vai su Facebook

#Energia, Regina (#Confindustria): #transizione sia basata su neutralità tecnologica. Occorre politica industriale sicura e sostenibile. VIDEOINTERVISTA @Confindustria @Federchimica https://ageei.eu/energia-regina-confindustria-transizione-sia-basata-su- - X Vai su X

Regina (Confindustria), su energy release partire entro dicembre - "È una buona notizia l'ammissione alla registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto ministeriale sull'Energy Release", Lo afferma in una nota Aurelio Regina, delegato del Presidente di Con ... Lo riporta ansa.it

Auto e CO2 inguaiano Decaro, in sei per ex Ilva, Regina (Confindustria): “Energy Release fondamentale”. Che c’è sui giornali? - Le auto e la riduzione delle emissioni complicano il lavoro della presidenza Decaro nella Commissione Ambiente Ue, sei candidati in corsa per ex Ilva, Confindustria applaude all’Energy Release. Riporta energiaoltre.it

Regina (Confindustria): su Energy Release 2.0 bene il lavoro del governo a Bruxelles - (ASI) Roma – “Accogliamo con grande soddisfazione la decisione della Commissione europea di approvare l’energy release 2. Si legge su agenziastampaitalia.it