Conferenza stampa Tudor pre Lazio Juve | il VIDEO con le parole del tecnico bianconero
Conferenza stampa Tudor pre Lazio Juve: il VIDEO con le parole del tecnico alla vigilia del match dell’8ª giornata di Serie A 202526. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Igor Tudor è intervenuto oggi, sabato 25 ottobre, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro la Lazio in programma domani. ha seguito live la sua conferenza. LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR PRE LAZIO JUVE .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Curioso siparietto alla Casa Bianca durante la conferenza stampa del presidente Trump su Israele: una giornalista francese gli chiede se il voto alla Knesset sull'annessione della Cisgiordania può minare il processo di pace, ma Trump sembra non capire le s - facebook.com Vai su Facebook
Martin $Hysky, allenatore del Viktoria Plzen, in conferenza stampa “Domani dobbiamo essere pronti soprattutto all’atmosfera dell’Olimpico. Sono contento che a marzo i ragazzi l’abbiano già vissuta (contro la Lazio, ndr). Credo però che i tifosi della Roma si - X Vai su X
Conferenza stampa Tudor pre Lazio Juve LIVE: le sue dichiarazioni - Conferenza stampa Tudor pre Lazio Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match dell’8ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Tre punti che servono come l’ossigeno alla Juven ... Secondo juventusnews24.com
Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del terzo match di Champions League 2025/26 - Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del terzo match di Champions League 2025/26 6 partite senza vittoria: 5 pareggi e 1 sconfitta, l’ultima, clamorosa, cont ... Si legge su juventusnews24.com
Tudor: «Esonero? A me stesso penso zero, resto lucido e mi godo anche i momenti difficili» - Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio- ilnapolista.it scrive