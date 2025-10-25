Conferenza stampa Sarri | La Juve non mi sembra particolarmente in difficoltà dovremo giocare alla pari contro chi l’ha fatto col Real

Conferenza stampa Sarri: «La Juve non mi sembra particolarmente in difficoltà». Le dichiarazioni del tecnico della Lazio alla vigilia del big match. Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Lazio e Juventus. Di seguito le parole dell'ex allenatore bianconero, che domani ritroverà la Vecchia Signora da ex. TIPO DI PARTITA – «Mi aspetto una partita difficile, affrontiamo una squadra che tre giorni fa ha giocato alla pari col Real Madrid. Ci vorrà umiltà, dovremo essere consapevoli che ci saranno momenti di difficoltà che dovremo superare con grande sacrificio.

