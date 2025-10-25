Conferenza stampa Sarri | La Juve non mi sembra particolarmente in difficoltà dovremo giocare alla pari contro chi l’ha fatto col Real

Juventusnews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Sarri: «La Juve non mi sembra particolarmente in difficoltà». Le dichiarazioni del tecnico della Lazio alla vigilia del big match. Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Lazio e Juventus. Di seguito le parole dell’ex allenatore bianconero, che domani ritroverà la Vecchia Signora da ex. TIPO DI PARTITA –  «Mi aspetto una partita difficile, affrontiamo una squadra che tre giorni fa ha giocato alla pari col Real Madrid. Ci vorrà umiltà, dovremo essere consapevoli che ci saranno momenti di difficoltà che dovremo superare con grande sacrificio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa sarri la juve non mi sembra particolarmente in difficolt224 dovremo giocare alla pari contro chi l8217ha fatto col real

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Sarri: «La Juve non mi sembra particolarmente in difficoltà, dovremo giocare alla pari contro chi l’ha fatto col Real»

Altre letture consigliate

conferenza stampa sarri juveLazio - Juventus, la conferenza stampa di Sarri - SEGUI LA LIVE - Dal centro sportivo di Formello ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Lazio e Juventus il tecnico ... Come scrive noibiancocelesti.com

conferenza stampa sarri juveLazio-Juventus, Sarri in conferenza: 'La Juve ha giocato alla pari contro il Real. A Torino ho pochi ricordi' - Non solo Igor Tudor, anche il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa alla vigilia la sfida di domani contro la Vecchia Signora allo Stadio Olimpico di Roma. Scrive ilbianconero.com

conferenza stampa sarri juveConferenza stampa Sarri pre Lazio Juve: quando parla il tecnico alla vigilia del match di Serie A - Quando incontrerà i giornalisti alla vigilia di Lazio Juve Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, incontrerà i ... Da lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Sarri Juve