Conferenza stampa Conte post Napoli Inter | Mi devono solo ringraziare | ho fatto vincere dei giocatori con carriere pessime
Inter News 24 Conferenza stampa Conte post Napoli Inter: di seguito le pesanti dichiarazioni del tecnico azzurro in seguito alla vittoria per 3-1:. MENTALITA’ – “Come si fa in una settimana a cercare di distruggere tutto? Questo è il discorso, ci deve far riflettere. Lo dico con tutto il rispetto. A volte c’è mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora, si esagera. A tutto c’è un limite. Noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo mettere l’elmetto, senza ascoltare. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada: oggi che abbiamo vinto inizio a dire che stiamo avendo un sacco di infortunati da inizio anno. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Conferenza stampa di presentazione della 4ª giornata di LBA tra Germani Brescia e Acqua S.Bernardo Cantù. - facebook.com Vai su Facebook
Martin $Hysky, allenatore del Viktoria Plzen, in conferenza stampa “Domani dobbiamo essere pronti soprattutto all’atmosfera dell’Olimpico. Sono contento che a marzo i ragazzi l’abbiano già vissuta (contro la Lazio, ndr). Credo però che i tifosi della Roma si - X Vai su X
Conte contro Marotta nella conferenza stampa post Napoli – Inter! - Marotta interviene nel post partita per criticare l'episodio del rigore assegnato in Napoli - Riporta generationsport.it
Conte: “Spirito di squadra: no egoismi, no individualismi al costo di lasciare gente fuori” - L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post- iamnaples.it scrive
Chivu risponde a Conte in conferenza: “Siamo sempre abituati a piangere in Italia” - La conferenza stampa di Cristian Chivu a seguito della sconfitta e delle polemiche in tv di Beppe Marotta post Napoli- Riporta calciomercato.it