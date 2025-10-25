Conferenza stampa Conte post Napoli Inter | Mi devono solo ringraziare | ho fatto vincere dei giocatori con carriere pessime

Internews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Conferenza stampa Conte post Napoli Inter: di seguito le pesanti dichiarazioni del tecnico azzurro in seguito alla vittoria per 3-1:. MENTALITA’ – “Come si fa in una settimana a cercare di distruggere tutto? Questo è il discorso, ci deve far riflettere. Lo dico con tutto il rispetto. A volte c’è mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora, si esagera. A tutto c’è un limite. Noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo mettere l’elmetto, senza ascoltare. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada: oggi che abbiamo vinto inizio a dire che stiamo avendo un sacco di infortunati da inizio anno. 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa conte post napoli inter mi devono solo ringraziare ho fatto vincere dei giocatori con carriere pessime

© Internews24.com - Conferenza stampa Conte post Napoli Inter: «Mi devono solo ringraziare: ho fatto vincere dei giocatori con carriere pessime»

Altri contenuti sullo stesso argomento

conferenza stampa conte postConte contro Marotta nella conferenza stampa post Napoli – Inter! - Marotta interviene nel post partita per criticare l'episodio del rigore assegnato in Napoli - Riporta generationsport.it

conferenza stampa conte postConte: “Spirito di squadra: no egoismi, no individualismi al costo di lasciare gente fuori” - L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post- iamnaples.it scrive

conferenza stampa conte postChivu risponde a Conte in conferenza: “Siamo sempre abituati a piangere in Italia” - La conferenza stampa di Cristian Chivu a seguito della sconfitta e delle polemiche in tv di Beppe Marotta post Napoli- Riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Conte Post