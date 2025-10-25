di Lorenzo Vezzaro Chivu manifesta tutto il suo dispiacere in seguito alla sconfitta per 3-1 in casa del Napoli. Le parole dell’allenatore dell’Inter in conferenza stampa:. GESTIONE – «Noi siamo venuti qui a fare la nostra partita, a tratti l’abbiamo fatta. Abbiamo creato, espresso un buon gioco e sbagliato. Purtroppo siamo arrivati all’intervallo con un gol sotto, abbiamo cercato di ribaltarla nel secondo tempo, perdendo un po’ di equilibrio e lucidità. Siamo stati in grado di riaprirla, ma non siamo riusciti a mantenere lucidità e coerenza. Abbiamo sprecato energie andando a litigare con la loro panchina e in quel momento si è chiusa la partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu post Napoli Inter: «Non dobbiamo chiedere spiegazioni a nessuno. C’è dispiacere, ma questa sconfitta ci insegna tante cose»