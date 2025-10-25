Conferenza stampa Buongiorno post Napoli Inter | Scudetto? E’ ancora presto Su questa sera…
Inter News 24 Conferenza stampa Buongiorno post Napoli Inter: il numero 4 del Napoli discute della sfida vinta dai partenopei. Di seguito le sue dichiarazioni:. GRUPPO – «La squadra sa che per continuare così dobbiamo lavorare al massimo. Per giocare come oggi dobbiamo essere concentrati tutti nei 90? e in settimana quando possiamo allenarci. Il gruppo deve essere sempre unito, coeso. Abbiamo avuto una grande mentalità nei due tempi: sicuramente nel secondo siamo riusciti a gestire bene la palla, siamo riusciti a fargli male non subendo troppo. Siamo contentissimi, dobbiamo continuare su questa strada. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Conferenza stampa di presentazione della 4ª giornata di LBA tra Germani Brescia e Acqua S.Bernardo Cantù. - facebook.com Vai su Facebook
Martin $Hysky, allenatore del Viktoria Plzen, in conferenza stampa “Domani dobbiamo essere pronti soprattutto all’atmosfera dell’Olimpico. Sono contento che a marzo i ragazzi l’abbiano già vissuta (contro la Lazio, ndr). Credo però che i tifosi della Roma si - X Vai su X
Napoli, Buongiorno: “Scudetto? Pensiamo partita per partita. In settimana…” - Le parole del calciatore azzurro in conferenza stampa al triplice fischio della gara di questo pomeriggio Napoli- Scrive msn.com
Buongiorno in conferenza: "Dobbiamo essere uniti e coesi come oggi, col sacrificio si fa risultato" - Inter, il difensore azzurro Alessandro Buongiorno è intervenuto in conferenza stampa. Riporta tuttonapoli.net
Torino-Napoli, Conte in conferenza stampa: «Buongiorno e Politano in gruppo» - Da una parte il Torino, in difficoltà e con necessità di punti dopo le tante critiche rivolte a Baroni. Segnala ilmattino.it