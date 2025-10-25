Inter News 24 Conferenza stampa Buongiorno post Napoli Inter: il numero 4 del Napoli discute della sfida vinta dai partenopei. Di seguito le sue dichiarazioni:. GRUPPO – «La squadra sa che per continuare così dobbiamo lavorare al massimo. Per giocare come oggi dobbiamo essere concentrati tutti nei 90? e in settimana quando possiamo allenarci. Il gruppo deve essere sempre unito, coeso. Abbiamo avuto una grande mentalità nei due tempi: sicuramente nel secondo siamo riusciti a gestire bene la palla, siamo riusciti a fargli male non subendo troppo. Siamo contentissimi, dobbiamo continuare su questa strada. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Buongiorno post Napoli Inter: «Scudetto? E’ ancora presto. Su questa sera…»