Conferenza di monsignor Giovanni Ricchiuti presidente nazionale di Pax Christi

Lecceprima.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Si terrà nella giornata di mercoledì, 29 ottobre alle 19, una lectio magistralis sul tema “Giustizia e Pace, i sentieri del cristiano”, che sarà tenuta da sua eccellenza monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia e arcivescovo emerito di Altamura, Gravina e Acquaviva. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

