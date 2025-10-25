Conferenza di monsignor Giovanni Ricchiuti presidente nazionale di Pax Christi

LECCE - Si terrà nella giornata di mercoledì, 29 ottobre alle 19, una lectio magistralis sul tema “Giustizia e Pace, i sentieri del cristiano”, che sarà tenuta da sua eccellenza monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia e arcivescovo emerito di Altamura, Gravina e Acquaviva. 🔗 Leggi su Lecceprima.it