Confcommercio incontra il questore | Sicurezza prioritaria per le imprese

Pisa, 24 ottobre 2025 – “Le imprese ci chiedono di intervenire presso le forze dell'ordine per rappresentare le situazioni più critiche che minano la sicurezza. Poter contare sulla piena disponibilità del Questore rappresenta un punto fermo imprescindibile per una leale collaborazione”. Con queste parole il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maesti Accesi interviene in seguito all'incontro tenutosi con il questore Salvatore Barilaro alla presenza del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, insieme a Francesca Bufalini e Rita Villella, presidente e vicepresidente del direttivo Pisa Centro di Confcommercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confcommercio incontra il questore: "Sicurezza prioritaria per le imprese"

