Confcommercio compie 80 anni | Ma crediamo nei giovani

Milano, 25 ottobre 2025 – Una storia lunga 80 anni, un compleanno speciale per Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, portavoce delle imprese del commercio, del turismo e del settore terziario di questa porzione di Lombardia. Tra gli ospiti all’evento “Ricordare il futuro” celebrato presso Palazzo Castiglioni a Milano, sono intervenuti, il presidente della Regione Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala, il giornalista e storico Paolo Mieli e il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. “Con oltre 650mila aziende sul territorio e 3 milioni di occupati, Confcommercio resta un architrave dell’economia lombarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Confcommercio compie 80 anni: “Ma crediamo nei giovani”

Altre letture consigliate

#MOSTRA 25-26 ottobre, ore 10:30 Palazzo Bovara – Corso Venezia, 51 - Milano (MI) Confcommercio Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza compie 80 anni. A Palazzo Bovara sarà allestita una #mostra - con fotografie d’epoca, documenti storici e - facebook.com Vai su Facebook

La Confcommercio di Milano compie 80 anni: la festa «diffusa» in trenta negozi storici della città - Convegno, mostra con foto e oggetti storici e iniziative nei negozi ... Si legge su msn.com

Gli 80 anni di Confcommercio Milano, Sangalli: "Più innovazione, meno burocrazia e carico fiscale" - Il presidente Carlo Sangalli: "Una storia scritta da piccole, medie e grandi imprese ... affaritaliani.it scrive

Celebrati gli 80 anni di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza: evento a Palazzo Castiglioni e mostra a Palazzo Bovara - Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha celebrato gli 80 anni con un evento istituzionale a Palazzo Castiglioni. Secondo ilcomizio.it