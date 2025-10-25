Confcommercio Arezzo celebra gli 80 anni Una storia di rete e crescita per il territorio
AREZZO "Ricordiamo il futuro": con questo slogan la Confcommercio di Arezzo celebra gli 80 anni di vita, trasformando un anniversario in un momento di festa, riflessione e impegno collettivo verso il domani. L’appuntamento è per mercoledì 29 ottobre alle 21 al Teatro Petrarca, dove imprenditori e imprenditrici associati si ritroveranno insieme a familiari, collaboratori, dirigenti, autorità e allo staff dell’associazione. Un evento pensato per ripercorrere le tappe di una storia lunga otto decenni, ma anche per rilanciare una visione condivisa di futuro. "Sarà l’occasione per ricordare le radici e la storia della nostra associazione – spiega il direttore generale di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni (nella foto), che aprirà la serata – ma soprattutto per guardare avanti, alle nuove sfide, rinnovando quel patto di fiducia che da sempre ci unisce sotto lo stesso simbolo: l’aquila di Calimala, antica effigie della corporazione dei mercanti". 🔗 Leggi su Lanazione.it
