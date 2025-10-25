Condominio moroso Amap stoppa l' erogazione idrica | interviene Lagalla per mediare e si apre uno spiraglio

L’Amap aderisce alla proposta del sindaco Lagalla in relazione alla immediata riapertura dell’erogazione idrica in un grande complesso condominiale di corso Pisani. Da ieri, infatti, era scattato il provvedimento restrittivo per un debito ingente a cui hanno fatto seguito atti giudiziari che non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

