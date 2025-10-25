Inter News 24 Condò, ospite a Sky Sport, cerca di dare una spiegazione al calcio di rigore fischiato al Napoli nel primo tempo della sfida con l’Inter. Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato il match tra Napoli e Inter, focalizzandosi in particolare sull’episodio del rigore che ha deciso la partita. Secondo il noto giornalista e opinionista, l’incontro si è indirizzato grazie a un’azione controversa, che ha suscitato numerosi dibattiti. Condò ha sottolineato che, a parte l’ingresso di Milinkovic-Savic, la squadra del Napoli era quella della scorsa stagione, un aspetto che ha avuto un impatto importante sul gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

Condò incredulo: «Rigore Napoli? L'unica spiegazione è che…»