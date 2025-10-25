Concorso intitolato a Montesi militare fanese caduto in Libano
Un mare di valori, di memoria e di speranza. È quello che il Gruppo Anmi di Fano vuole trasmettere con il nuovo concorso a premi intitolato a Filippo Montesi, giovane marinaio fanese caduto in Libano durante una missione di pace. L’iniziativa, dal titolo evocativo " Oceano di Pace ", è stata condivisa con l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi e con i dirigenti dei licei cittadini, e si rivolge agli studenti delle classi quarte delle scuole superiori di Fano. L’obiettivo è far conoscere ai ragazzi la storia e il sacrificio di Montesi, ma anche invitarli a riflettere sul valore delle missioni internazionali e sul significato profondo della parola "pace", oggi più che mai attuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
