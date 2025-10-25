Concorso docenti PNRR3 | una sola prova scritta e due orali per chi partecipa ad AM12 e AS12? Pillole di Question Time
Nel question time del 13 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite il docente esperto Luigi Quattrocchi, si è parlato delle modalità di svolgimento delle prove per chi partecipa al concorso in più classi di concorso affini. L’argomento trattato nello specifico è stato: il caso dei candidati che presentano domanda per le classi di concorso AM12 e AS12. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Concorso Docenti PNRR3: per classi di concorso ITP si accede anche con Diploma ITS Academy - X Vai su X
Ricorso Concorso docenti PNRR 3 – Docenti esclusi Lo Studio Legale Marone ha avviato le adesioni al ricorso avverso la mancata ammissione al Concorso docenti PNRR3. Possono aderire al ricorso: • gli iscritti ai corsi abilitanti che conseguiranno il titolo en - facebook.com Vai su Facebook
Concorso PNRR 3: si presenta un’unica Domanda per più classi di concorso, FAQ MIM - Tra le domande più frequenti poste dai candidati che intendono partecipare al concorso PNRR 3 per docenti vi è se sia necessario presentare una singola domanda per ogni classe di concorso. Da ticonsiglio.com
Come fare domanda per il Concorso PNRR 3 Docenti: c’è tempo fino al 29 Ottobre, ecco la Guida ufficiale del Ministero alla compilazione - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le istruzioni per la compilazione della domanda per il concorso PNRR 3 per docenti. Lo riporta ticonsiglio.com
Concorso Docenti PNRR3. ultimi giorni per candidarsi - Ultimi giorni per il Concorso Docenti PNRR3 2025: 58. Come scrive catania.liveuniversity.it