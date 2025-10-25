Concorso docenti PNRR3 posto sostegno | diploma o laurea di accesso non dà punteggio Pillole di Question Time

Nel question time del 15 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo, rappresentante sindacale della Cisl Scuola, è stato approfondito un tema tecnico relativo alla compilazione della domanda per la partecipazione al concorso su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS). Il focus si è concentrato su come inserire correttamente il TFA ordinario e quali titoli dichiarare come ulteriori nella sezione B4.6. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

