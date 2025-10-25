Concorso docenti PNRR3 | chi accede con laurea e tre anni di servizio può dichiarare anche l’abilitazione da 30 CFU? Pillole di Question Time

Nel question time del 13 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite il docente esperto Luigi Quattrocchi, è stato approfondito un aspetto tecnico relativo ai titoli di accesso e alla loro incidenza sul punteggio del concorso. In particolare, si è discusso di: possibilità di cumulare l’abilitazione da 30 CFU con l’accesso tramite laurea e tre anni di servizio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

