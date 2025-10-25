Concluso il soggiorno dello Csia di Lugano nella città ducale

Si è concluso nei giorni scorsi il 35° soggiorno studio dello CSIA di Lugano (Centro scolastico per le Industrie Artistiche) al Centro Artistico Artigianale La Corte della Miniera, struttura che da oltre tre decenni accoglie studenti, artisti e docenti da tutta Europa. L’istituto svizzero, corrispondente all’ISIA italiano, rinnova un legame che unisce da sempre Urbino alla grande tradizione delle arti grafiche e della stampa, discipline che hanno reso la città un punto di riferimento internazionale. La conclusione dello stage è stata sottolineata dalla presenza dell’assessore Massimiliano Sirotti, in rappresentanza del Comune, che ha omaggiato il professor Gabriele Devincenti con pubblicazioni sulla città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

