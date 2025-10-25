Conclusi i lavori per efficientare la rete idrica in tre vie Costo | mezzo milione

A ottobre si sono conclusi i lavori di efficientamento della rete idrica di Valgreghentino, avviati lo scorso luglio e realizzati da Lario Reti Holding, con l’obiettivo di migliorare il servizio di acquedotto. L’intervento ha previsto la realizzazione di tre camerette per la riduzione della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

