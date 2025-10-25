Con un tirapugni nelle zone della movida | 16enne denunciato

Anteprima24.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Un sedicenne che aveva un tirapugni in metallo è stato denunciato dai carabinieri nell’ambito di una serie di controlli effettuati nelle zone della movida a Gragnano, in provincia di Napoli. Un servizio che ha coinvolto le pattuglie che hanno setacciato il centro e le zone periferiche e che ha portato alla denuncia di altri 5 giovani, trovati in possesso di droga. Nell’ambito dei controlli, i militari hanno anche rinvenuto e sequestrato 6 chili di hashish e un chilo e mezzo di marijuana, che erano nascosti in una fessura ricavata in un muro. Complessivamente sono state 159 le persone identificate, 45 i veicoli ispezionati e 30 le sanzioni emesse per violazioni al codice della strada. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

con un tirapugni nelle zone della movida 16enne denunciato

© Anteprima24.it - Con un tirapugni nelle zone della movida: 16enne denunciato

Argomenti simili trattati di recente

tirapugni zone movida 16enneCon un tirapugni nelle zone della movida, 16enne denunciato - Un sedicenne che aveva un tirapugni in metallo è stato denunciato dai carabinieri nell'ambito di una serie di controlli effettuati nelle zone della movida a Gragnano, in provincia di Napoli. Secondo ansa.it

Movida, 16enne fermato con due coltelli in tasca: "Servivano per le storie social" - Quando i carabinieri della compagnia Napoli centro impegnati nei controlli per la movida hanno intimato ... Segnala rainews.it

Tirapugni con lama a scatto: la nuova arma “di moda” sequestrata dai carabinieri - Tirapugni e coltello in acciaio da 9 centimetri: un'arma di fabbricazione francese (ma se ne trovano anche "made in China") che i carabinieri definiscono «potenzialmente micidiale» perché può ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tirapugni Zone Movida 16enne