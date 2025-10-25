Con un tirapugni nelle zone della movida | 16enne denunciato
Tempo di lettura: < 1 minuto Un sedicenne che aveva un tirapugni in metallo è stato denunciato dai carabinieri nell’ambito di una serie di controlli effettuati nelle zone della movida a Gragnano, in provincia di Napoli. Un servizio che ha coinvolto le pattuglie che hanno setacciato il centro e le zone periferiche e che ha portato alla denuncia di altri 5 giovani, trovati in possesso di droga. Nell’ambito dei controlli, i militari hanno anche rinvenuto e sequestrato 6 chili di hashish e un chilo e mezzo di marijuana, che erano nascosti in una fessura ricavata in un muro. Complessivamente sono state 159 le persone identificate, 45 i veicoli ispezionati e 30 le sanzioni emesse per violazioni al codice della strada. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
