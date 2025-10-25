Con l' elisoccorso di Viterbo l' Ares salva vite Oltre 53mila interventi in un anno
Con oltre 53mila interventi, la Centrale operativa regionale di emergenza sanitaria del Lazio nord si conferma un presidio fondamentale del servizio di emergenza-urgenza e un punto di riferimento per l'intera area settentrionale della regione.I datiTra le province di Viterbo e Rieti, la Cores. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
