Con l’app Contagocce anche Android 17 avrà il suo selettore di colori integrato nel sistema

Tuttoandroid.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima versione di Android Canary ha introdotto l'app Contagocce, uno strumento di sistema che funge da selettore di colore per gli sviluppatori. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

con l8217app contagocce anche android 17 avr224 il suo selettore di colori integrato nel sistema

© Tuttoandroid.net - Con l’app Contagocce, anche Android 17 avrà il suo selettore di colori integrato nel sistema

Altri contenuti sullo stesso argomento

Android 17: svelato il nome in codice - A poche settimane dal lancio di Android 16, iniziano già a emergere i primi dettagli sulla prossima versione del sistema operativo di Google. Scrive mrw.it

Android 17 ha finalmente il suo dolcissimo nome - Per molti utenti Android di lunga data, la presentazione di una nuova versione del sistema operativo era un evento accompagnato non solo da ... Secondo tomshw.it

Android 17 sta arrivando e questo sarà il dolce del nome in codice - Un leak sembra aver finalmente rivelato il nome in codice del suo prossimo sistema operativo mobile di Google, Android 17, e non è quello che molti si aspettavano. Lo riporta gizchina.it

Cerca Video su questo argomento: L8217app Contagocce Android 17