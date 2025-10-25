Con l’app Contagocce anche Android 17 avrà il suo selettore di colori integrato nel sistema

L'ultima versione di Android Canary ha introdotto l'app Contagocce, uno strumento di sistema che funge da selettore di colore per gli sviluppatori.

