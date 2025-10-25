Con la truffa del finto incidente volevano 9.500 euro da una donna Ma il marito capisce tutto e li fa arrestare

La truffa più comune e subdola per raggiare due sessantenni. Il marito non ci casca e allerta i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

