Con il suo scooter contro un' auto | 15enne di Chiavenna in prognosi riservata

Grave incidente oggi intorno alle 13,45 a Sorico lungo la Statale 36: uno scooter con a bordo una ragazza 15enne residente a Chiavenna si è infatti scontrato con un'auto guidata da un 54enne.La dinamicaIn base a quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Menaggio, intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Ieri sera a #Giugliano due auto e uno scooter sono andati in fiamme in via Aristide Gabelli, traversa di via Colonne. I veicoli, parcheggiati in un’area privata e appartenenti verosimilmente alla stessa famiglia, sono stati distrutti dal rogo. Sul posto sono interven - facebook.com Vai su Facebook

Con lo scooter contro un camion, Mattia Martoni muore sul colpo: aveva 17 anni, stava andando a casa dei nonni - Mattia Martoni, un ragazzo di 17 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto a Rotella (Ascoli Piceno). Lo riporta msn.com

Auto contro scooter: condanna - Ancora oggi fa fatica a camminare per i postumi del grave incidente che lo aveva visto coinvolto la sera del 29 dicembre del 2021, quando a bordo del suo ... Da cremonaoggi.it

Scooter contro auto, 25enne in eliambulanza - Non è in pericolo di vita il ragazzo di 25 anni rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente (foto) in strada Cimitero di Rosciano, a Fano. Secondo msn.com