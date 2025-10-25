Con il suo scooter contro un' auto | 15enne di Chiavenna in prognosi riservata

Sondriotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente oggi intorno alle 13,45 a Sorico lungo la Statale 36: uno scooter con a bordo una ragazza 15enne residente a Chiavenna si è infatti scontrato con un'auto guidata da un 54enne.La dinamicaIn base a quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Menaggio, intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

suo scooter contro autoCon lo scooter contro un camion, Mattia Martoni muore sul colpo: aveva 17 anni, stava andando a casa dei nonni - Mattia Martoni, un ragazzo di 17 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto a Rotella (Ascoli Piceno). Lo riporta msn.com

suo scooter contro autoAuto contro scooter: condanna - Ancora oggi fa fatica a camminare per i postumi del grave incidente che lo aveva visto coinvolto la sera del 29 dicembre del 2021, quando a bordo del suo ... Da cremonaoggi.it

suo scooter contro autoScooter contro auto, 25enne in eliambulanza - Non è in pericolo di vita il ragazzo di 25 anni rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente (foto) in strada Cimitero di Rosciano, a Fano. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Suo Scooter Contro Auto