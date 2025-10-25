Con che coraggio… Tale e Quale Show Malgioglio contro Alessia Marcuzzi

Caffeinamagazine.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata di scintille e risate nello studio di Tale e Quale Show 2025. Nella puntata di venerdì 24 ottobre, le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, in arte Le Donatella, hanno portato sul palco un omaggio alle icone della tv anni Ottanta, Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Un’esibizione che, tra costumi luccicanti e coreografie scatenate, ha riacceso i riflettori sulla grande tradizione dello spettacolo televisivo italiano, ma ha anche acceso un acceso dibattito tra i giudici del programma di Carlo Conti. Il numero, costruito come un medley dei successi più noti delle due dive, ha convinto parte del pubblico e della giuria per energia e ritmo, ma non tutti hanno apprezzato l’interpretazione delle due sorelle modenesi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

coraggio8230 tale show malgioglioMalgioglio discute con Alessia Marcuzzi e affonda le Donatella a Tale e Quale Show: “Cantato? Hanno ragliato” - A Tale e Quale Show, battibecco in diretta tra Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Lo riporta fanpage.it

Tale e Quale Show, le pagelle: Pamela Petrarolo vince (8,5), Malgioglio cerca Maria De Filippi (7), Carmen Di Pietro e l'appuntamento mancato (8) - I dieci concorrenti si sono cimentati con imitazioni sempre più difficili, dalla performance di Samuele Cavallo nei panni di ... Segnala leggo.it

Tale e Quale Show, standing ovation per Carmen Di Pietro che imita Orietta Berti. Malgioglio la massacra: "Disastro totale" - Nel corso della puntata di Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro convince il pubblico nei panni di Orietta Berti: la reazione di Malgioglio ... Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Coraggio8230 Tale Show Malgioglio